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"الصقري" تدشن أول مركز رياضي إكسبرس نسائي لـ"وقت اللياقة" بجدة

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دشنت "شدن الصقري"، مدير الأندية النسائية في «وقت اللياقة»، أول مركز رياضي إكسبرس نسائي على طريق غرناطة بحي العزيزية، في مدينة جدة، وتبلغ مساحته الإجمالية 800 متر مربع.

وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة- إكسبرس ليديز"، وسيكون ممكنا رقميا، حيث يحتوي على صالة كارديو وصالة حديد وتمارين حرة، إضافة إلى التجهيزات الرياضية المعتادة عالية المواصفات المرتبطة بوقت اللياقة، مع أحدث التصاميم لصالات النادي لتلبية احتياجات أعضاء النادي العصري.

وبذلك التدشين يرتفع عدد مراكز (وقت اللياقة) العاملة داخل وخارج المملكة العربية إلى 136 مركزا رياضيا.

شدن الصقري وقت اللياقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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