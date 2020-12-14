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.. إصابة ربيع ياسين و17 لاعبًا بمنتخب الشباب في تونس بكورونا

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مصر.. إصابة ربيع ياسين و17 لاعبًا بمنتخب الشباب في تونس بكورونا .. إصابة ربيع ياسين و17 لاعبًا بمنتخب الشباب في تونس بكورونا
المتواجد هناك لخوض بطولة شمال القارة المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا

مصر.. إصابة ربيع ياسين و17 لاعبًا بمنتخب الشباب في تونس بكورونا

أكد قائد منتخب السابق أحمد حسن أن هناك 17 حالة إصابة بفيروس كورونا داخل صفوف منتخب مصر للشباب الموجود حاليًا في تونس لخوض بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وبحسب ما كتبته اليوم السابع فقد قال حسن في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "لقد يتم تأجيل مباريات منتخب مصر للشباب، ومن الوارد عدم مشاركة في البطولة، خاصة أنه لا يوجد سوى 10 لاعبين فقط جاهزين لخوض المباريات.منتخب مصر الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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