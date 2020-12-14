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مصراوي Masrawy

وكالات:

يتقدم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في 10 ولايات أمريكية، في النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن ترامب حصد 56 من أصوات المجمع الانتخابي، بعد تصويت الناخبين في عدة ولايات، مقابل 27 لمنافسه والرئيس المرتقب جو بايدن.

وتعكس أصوات الناخبون في المجمع الانتخابي، نتائج التصويت العامة للشعب الأمريكي، والتي عادة لا تكون مخالفة للمصوتين، ما يشير إلى عدم وجود أي تغيير في النتائج.

ويدلي "الناخبين الكبار" بأصواتهم الرسمية، قبل إرسالها إلى العاصمة واشنطن، تمهيدًا لإعلان الحصيلة الرسمية للانتخابات الرئاسية، في اجتماع للكونجرس بمجلسيه، يوم السادس من يناير.

وحدد الدستور الأمريكي تاريخ اجتماع أعضاء المجمع الانتخابي، وعددهم 538، إذ ينص على أن "يجتمعوا ويدلوا بأصواتهم في أول يوم اثنين بعد ثاني يوم أربعاء في ديسمبر".

وقد حصل الفائز في كل ولاية باستثناء مين ونبراسكا، على جميع الأصوات الانتخابية للولاية بغض النظر عن تقسيم التصويت الشعبي.