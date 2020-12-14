روحاني: الخلاف مع تركيا بشأن قصيدة أردوغان انتهى

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طهران - (د ب أ)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، إنه تم تسوية الخلاف بين إيران وتركيا عقب قصيدة ألقاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وألقى أردوغان يوم الخميس الماضي قصيدة في العاصمة الأذربيجانية باكو عن تقسيم الأراضي التي يسكنها الأذريون في الغالب بين إيران وروسيا في القرن التاسع عشر.

وتابع روحاني إن إيران انتقدت القصيدة ووصفتها بأنها تدخل في شؤونها الداخلية واستدعت السفير التركي، إلا أنه تمت تسوية كل شيء الآن.

وقال روحاني في مؤتمر صحفي: "أكد لنا وزير الخارجية وكذلك سفير تركيا أن أردوغان نقل القصيدة دون أي دافع خفي."

وأضاف أنه متأكد من أن أردوغان لم يقصد التشكيك في وحدة أراضي إيران.

وتلا إردوغان القصيدة بينما كان يلقي كلمة في عرض عسكري للاحتفال بمكاسب أذربيجان الإقليمية ضد أرمينيا في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها.