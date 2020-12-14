مصر: استهداف ناقلة نفط بميناء جدة عمل إرهابي تخريبي

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أكدت على موقفها الثابت في دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، بياناً أعربت خلاله عن إدانة مصر لاستهداف ناقلة نفط بميناء جدة في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر زورق مُفخخ مما أسفر عن إلحاق أضرار بالسفينة.

وأكدت وزارة الخارجية على استنكارها التام ورفضها لأية أعمال إرهابية تخريبية تستهدف المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية، لما تُمثله من تهديد لأمن واستقرار المملكة وأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية.

وأكدت الخارجية مجددًا على موقفها الثابت المتمثل في دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها، وفي مساعيها الرامية لمواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه.وزارة الخارجية المصرية