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الشرط الجزائي.. "معضلة " النصر لإنهاء خدمات " فيتوريا"

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الشرط الجزائي.. "معضلة " النصر لإنهاء خدمات " فيتوريا" الشرط الجزائي.. "معضلة " النصر لإنهاء خدمات " فيتوريا"

الشرط الجزائي..

لازالت إدارة نادي النصر تبحث عن حل لإنهاء خدمات المدير الفني للفريق الكروي الأول البرتغالي "فيتوريا " بالتراضي، بعد تردي نتائج الفريق منذ انطلاق منافسات الموسم الرياضي الحالي، كما أن الفريق يقبع في المركز الـ 15 في سلم ترتيب فرق الدوري وبرصيد 4 نقاط فقط، بعد مرور 8 جولات .

وبحسب صحيفة "عكاظ" فإن على إدارة النصر توفير مبلغ 30 مليون ريال يمثل الشرط الجزائي في عقد المدرب .
وقالت الصحيفة: "الإدارة كثفت اتصالاتها عقب خسارة الفريق الأخيرة أمام الأهلي، بأكثر من شخصية نصراوية معتبرة بمحاولة تسديد الشرط الجزائي للمدرب الذي يصل إلى حوالي 30 مليوناً، وكيفية التخلص من المبلغ الكبير".
ويستعد النصر لمواجهة نظيره الرائد، الأربعاء المقبل في دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2020-2021 .نادي النصر فيتوريا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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