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صور.. تنفيذ ٦٥% من مشروع تطوير السوق السياحي بأسوان

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صور.. تنفيذ ٦٥% من مشروع تطوير السوق السياحي بأسوان صور.. تنفيذ ٦٥% من مشروع تطوير السوق السياحي بأسوان

مصراوي Masrawy

06:12 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الإثنين، معدلات التنفيذ في مشروع تطوير وتجميل ميدان المحطة وبلازا درة النيل، وأيضاً السوق السياحي القديم والتي تراوحت بين 65 % إلى 85 % .

ووجه المحافظ خلال جولته الشركة المنفذة بالجودة العالية أثناء إنهاء التشطيبات النهائية لإظهار هذا المشروع الكبير بالشكل المطلوب، وبما يتناسب مع المكانة السياحية لمدينة أسوان ليكون واجهة حضارية وجمالية وبما يتواكب مع الهوية البصرية والحفاظ على الطابع الأسوانى الأصيل.

وطالب بوضع مقاعد مريحة للمواطنين في الجزء الأمامي لميدان المحطة المطل على كورنيش النيل، والذي سيصبح ساحة مفتوحة للفنون والإبداعات المتنوعة التي يتفرد بها التراث الأسواني من الفلكلور والرقصات والفنون التشكيلية والتصوير وغيرها لإفساح المجال أمام استمتاع المواطنين والزائرين.

وشدد اللواء أشرف عطية على عرض تصميم النافورة الرئيسية والتي ستكون راقصة وبالألوان قبل تشطيبها لإبداء أي ملاحظات وضمان تنفيذها بشكل جمالي مبهر، على أن يتوازى ذلك مع توحيد تصميم يافطات الإعلانات.

ولفت إلى أهمية التشطيب الجيد لأرضيات الطرق الداخلية لميدان المحطة والتي ستكون من حجر البازلت لتؤدي الغرض منها في الحد من سرعة المركبات وضمان سلامتها على المدى البعيد.

الجدير بالذكر بأن مشروعات التطوير والتجميل، تشمل نوافير مائية وراقصة وبوابات وأعمدة ديكورية وبرجولات وأرضيات ، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء وأشجار الزينة وساحات انتظار للسيارات، بجانب الإنارة والرصف والدهانات وذلك بشكل وألوان متناسقة لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية سواء للسوق السياحي أو ميدان المحطة.

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