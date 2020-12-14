الدقهلية| العثور على جثة شاب في حالة تعفن داخل مسكنه

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

عثر عدد من أهالي مساكن منطقة جديلة بنطاق قسم ثان المنصورة على جثمان شاب داخل شقته في حالة تعفن وذلك بعد انبعاث رائحة كريهة من داخل مسكنه.

وكان اللواء رأفت عبدالفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، من أهالي منطقة مساكن جديلة، عن صدور رائحة كريهة من شقة يقطنها شاب بمفرده.

انتقل ضباط وحدة المباحث بقيادة المقدم محمد مطر، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الشقة يقطن بها الشاب "ابراهيم. م. ا"، 27 عامًا، عامل، ويسكن بمفرده في الطابق الأخير، وبفتح الشقه عثر عليه مسجى على وجهه بجوار السرير، ولا يجد آثار عنف على الشقة أو الجثمان، أو محتويات الشقة، وكافة متعلقاته موجودة.

وبسؤال، شقيقه ووالدته، لم يتهما أحدًا بالتسب في وفاته، وأقرا أن الشاب كان يعاني من أزمة نفسية وفضل الإقامة بمفرده وأنه كان مريضًا بداء السكري، ويعاني من الدخول في غيبوبة سكر باستمرار.

جرى نقل الجثمان إلى المستشفى المنصورة الدولي، وأكد التقرير الطبي المبدئي استبعاد الشبهة الجنائية، وأن سبب الوفاة قد يكون غيبوبة السكر.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي كلفت بالتحري لكشف ملابسات الواقعة، وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الطب الشرعي من التشريح.