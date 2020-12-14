حبس عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار بالمطرية

مصراوي Masrawy
06:20 م الإثنين 14 ديسمبر 2020
كتب- محمود الشوربجي:
قررت نيابة المطرية اليوم الإثنين، حبس عاطلين 4 أيّام على ذمة التحقيقات بتهمة التنقيب عن الآثار والحفر داخل عقار وتعريض حياة المواطنين للخطر.
كما أمرت بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم كريم بحيري رئيس وحدة مباحث قسم شرطة المطرية، مفاده قيام شخصين بالحفر خلسة بعقار ملك أحدهما بدائرة القسم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.
عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه، وعثر بداخلها على (حفرة قطرها 3 أمتار ×3 أمتار بعمق 10 أمتار " - الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر).
وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.