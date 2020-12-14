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حبس عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار بالمطرية

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حبس عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار بالمطرية حبس عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار بالمطرية

مصراوي Masrawy

06:20 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب- محمود الشوربجي:

قررت نيابة المطرية اليوم الإثنين، حبس عاطلين 4 أيّام على ذمة التحقيقات بتهمة التنقيب عن الآثار والحفر داخل عقار وتعريض حياة المواطنين للخطر.

كما أمرت بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم كريم بحيري رئيس وحدة مباحث قسم شرطة المطرية، مفاده قيام شخصين بالحفر خلسة بعقار ملك أحدهما بدائرة القسم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه، وعثر بداخلها على (حفرة قطرها 3 أمتار ×3 أمتار بعمق 10 أمتار " - الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر).

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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