سفير جيبوتي يدين العمل الإرهابي الذي استهدف سفينة لنقل الوقود في جدة

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أكد تضامن بلاده مع المملكة وحقها في الدفاع عن مصالحها واستقرار وأمن المنطقة

أعرب سفير جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، عن إدانة بلاده الشديدة للعمل الإرهابي الذي استهدف سفينة مخصصة لنقل الوقود في مدينة جدة، عادّاً هذا العمل ليس استهدافا للمملكة ومرافقها الحيوية فحسب، وإنما استهداف لأمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي‎.

وأكد السفير "بامخرمة" تضامن جمهورية جيبوتي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وحقها في الدفاع عن مصالحها وعن استقرار وأمن المنطقة.سفير جيبوتي ضياء الدين سعيد بامخرمة