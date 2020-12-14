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واشنطن توقع عقوبات ضد مسؤولين بالاستخبارات الإيرانية على خلفية اعتقال عميل أمريكي

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واشنطن توقع عقوبات ضد مسؤولين بالاستخبارات الإيرانية على خلفية اعتقال عميل أمريكي واشنطن توقع عقوبات ضد مسؤولين بالاستخبارات الإيرانية على خلفية اعتقال عميل أمريكي

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06:13 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

وكالات:
وقعت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عقوبات بحق مسؤولين اثنين بالاستخبارات الإيرانية على خلفية اختفاء، والقتل المحتمل، لعنصر بمكتب التحقيقات الفيدرالية.
وقال مسؤولون بارزون بالإدارة الأميركية في تصريحات للصحفيين عبر الفيديو كونفرانس أن "وزارة الخزانة أعلنت تصنيف ضابطين بوزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية لضلوعهما بشكل مباشر في الاختفاء والقتل المحتمل لعميل الإف بي آي، روبرت ليفنسون".
وأفاد بيان لوازرة الخزانة الأميركية لاحقا أن الضابطين المشمولين بالعقوبات هما محمد باصري وأحمد خزائي.

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