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الإفتاء: الأربعاء أول أيام شهر جمادى الأولى

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الإفتاء: الأربعاء أول أيام شهر جمادى الأولى الإفتاء: الأربعاء أول أيام شهر جمادى الأولى

مصراوي Masrawy

06:07 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن غدا الثلاثاء الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر لعام 2020 ميلاديًّا هو المتمم لشهر ربيع الآخر لعام 1442 هجريًّا، وأن يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من شهر ديسمبر هو أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1442 هجريًّا.

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الأولى لعام 1442 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الاثنين التاسعَ والعشرين من شهر ربيع الآخر لعام 1442 هجريًّا، الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر لعام 2020 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أنه تحققَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الأولى لعامِ 1442 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

وتقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح ، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري ، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على َ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

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