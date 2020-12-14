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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، باللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، والعميد عبدالعزيز الفقي رئيس فرع تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس على مخطط إنشاء المحطة الدولية للحافلات بمساحة 300 فدان والتي ستمثل مركزًا متكاملًا وحديثًا لوسائل النقل بمختلف أنواعها، وستضم مراكز تجارية ومنطقة خدمات متكاملة، ومحطات تزويد الوقود، ومباني إدارية ومنشآت ترفيهية، وهي المحطة التي سيتم ربطها بمطار القاهرة الدولي، حيث تقع بجانبه مباشرةً عند تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري، الأمر الذي سيوفر سهولة حركة انتقال المواطنين والمسافرين من وإلى كافة انحاء محافظات ومدن الجمهورية عبر تلك المحطة.

وفي ذات السياق، استعرض الرئيس ما تم من تطوير للمدخل الشرقي للقاهرة على طريق "القاهرة / الإسماعيلية" الصحراوي ومنطقة جسر السويس، وطريق "القاهرة / السويس" الصحراوي والربط مع المجتمعات العمرانية المحيطة، إلى جانب مجموعة الطرق وسلسلة الكباري المتكاملة على محاور منطقة شرق القاهرة.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي، ومسجد مصر، وساحة الشعب، والنصب التذكاري، فضلاً عن استعراض جهود ربط محاور وطرق العاصمة الإدارية الجديدة بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى، والموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات داخل نطاق العاصمة.

وتناول الاجتماع الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، بما فيها مستشفى الجلالة التعليمي والنصب التذكاري، بالإضافة إلى استعراض سير العمل بعدد من الجامعات الأهلية الجديدة عل مستوى الجمهورية.