أهالي الجولان: الانتماء لسوريا لا يسقط بطول سنوات الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي Masrawy

دمشق - (أ ش أ):

أكد أهالي الجولان العربي السوري المحتل أن الجولان بكامل أرضه وشعبه جزء لا يتجزأ من الجمهورية السورية.. مشددين على أن هذا الانتماء الوطني لا يسقط بالتقادم ولا بطول سنين الاحتلال الإسرائيلي له.

وقال الأهالي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية اليوم الاثنين، تزامنا مع ذكرى "ضم الجولان"، إن (قانون الضم) الباطل الذي أصدره الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 14 ديسمبر عام 1981 وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه بهذا الضم أضعف وأعجز من أن يغير أي شيء من حقائق التاريخ والجغرافيا والانتماء الوطني للجولان العربي السوري المحتل.

وأعرب أهالي الجولان - في بيانهم - عن رفضهم المطلق لكل مخططات الضم ومصادرة الأراضي وفي مقدمتها مخطط إقامة التوربينات الهوائية العملاقة.. معاهدين بمواصلة التصدي لهذه المخططات مهما بلغت التضحيات ومجددين التأكيد على استعدادهم للتضحية بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن الأرض والهوية السورية.

ونفذ أهالي الجولان السوري المحتل /الثلاثاء/ الماضي إضرابا عاما وشاملا لكل المرافق الحياتية وتعطيل المدارس والتعليم عن بعد وتوجهوا إلى أراضيهم الزراعية لمواجهة المخطط التوسعي للاحتلال الإسرائيلي بإقامة توربينات عملاقة عليها.