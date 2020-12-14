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وضع حجر أساس مشروع رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بقنا

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وضع حجر أساس مشروع رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بقنا وضع حجر أساس مشروع رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بقنا

مصراوي Masrawy

06:05 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

قنا-عبدالرحمن القرشي :

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعا تنسيقيا لبحث آليات تنفيذ مشروع رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية.

وخلال الاجتماع وجه محافظ قنا المسئولين بسرعة تجهيز مخططات المنطقتين الصناعيتين بنجع حمادي وقفط، كذلك التصميمات الخاصة بشبكات المرافق للاستعانة بها كدليل استرشادي أثناء تنفيذ مشروع رفع كفاءة البنية التحتية بكلتا المنطقتين الصناعيتين موجها بضرورة التنسيق مع مسئولي برنامج التنمية المحلية بصعيد لضمان تنفيذ المشروع في أسرع وقت وبأعلى جودة .

وأكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن المجمعات الصناعية الجديدة تعد أحد وسائل القطاع الصناعي لتعميق المكون المحلي، فى الصناعات، كما أنها تعد مؤشر قوى على أن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة خاصةً، فى ظل ما تتمتع به من مميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا يساعد على النمو لاسيما بعد الإجراءات التى اتخذتها الدولة مؤخرا وحازت بها على ثقة المستثمرين والمؤسسات والحكومات الأجنبية .

وعقب الاجتماع توجه حازم عمر نائبا محافظ قنا واللواء محمد الزلاط إلى منطقة هوّ الصناعية حيث قاما بوضع حجر الأساس، لبدء تنفيذ مشروع رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقتين الصناعيتين بهوّ نجع حمادي وكلاحين قفط، كما تفقدا مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذى يقع على مساحة 300 ألف متر يضم 28 هنجرا تضم بدورها 420 وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين 144 و 450 م2 بتكلفة مالية تتخطى مليار جنيه ويوفر حوالى 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالى 10 ألف فرصة أخرى غير مباشرة.

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