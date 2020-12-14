سلطنة عمان تؤكد موقفها الثابت إزاء القضية الفلسطينية

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مصراوي Masrawy

مسقط - (أ ش أ):

أكدت سلطنة عمان موقفها الثابت إزاء القضية الفلسطينية، وجهود السلطنة الإقليمية والدولية الداعمة لفرص تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، اليوم الاثنين اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وجرى - خلال اللقاء - بحث آخر التطورات بشأن القضية الفلسطينية والأمور ذات الاهتمام المشترك.