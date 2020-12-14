جامعة سوهاج تنفي وفاة "طالبة إعلام" بسبب كورونا

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

كشف المركز الإعلامي لجامعة سوهاج، في بيان له، اليوم الاثنين، حقيقة وفاة طالبة بالفرقة الأولى بقسم الإعلام بكلية الآداب متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك ردًا على ما جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

إذ أوضح المركز الاعلامي للجامعة أن الطالبة المشار إليها، جرى دخولها إلى مستشفى العسيرات، وبعدها نُقلت إلى إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة سوهاج للعلاج، لكنها لم تستجب إلى كل محاولات العلاج، وتوفيت متأثرة بإصابتها بهبوط حاد بالدور الدموية والتنفسية، وذلك طبقا لتقرير المستشفى، وليس لإصابتها بفيروس كورونا كما تزعم صفحات "فيسبوك".

وناشد المركز الإعلامي لجامعة سوهاج مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والمصداقية فيما ينشر ويجرى تداوله، لمنع إثارة الرأي العام وإثارة الخوف بين منتسبي الجامعة.