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صور.. وزير النقل ومحافظ المنيا يتابعان معدلات تنفيذ محور سمالوط

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صور.. وزير النقل ومحافظ المنيا يتابعان معدلات تنفيذ محور سمالوط صور.. وزير النقل ومحافظ المنيا يتابعان معدلات تنفيذ محور سمالوط

مصراوي Masrawy

05:35 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

المنيا - محمد النادي:

تابع الفريق كامل الوزير، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الإثنين، أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي، بطول 97كم داخل حدود محافظة المنيا.

ويشمل المشروع تطوير وتوسعة الطريق ليصبح ٣ حارات في كل إتجاه بعرض رصف ١٢ متراً.

وقال محافظ المنيا، إن قطاع النقل شهد خلال الفترة من 2014 حتى 2020، تنفيذ 740 مشروعًا بإجمالي تكلفة 6.3 مليار جنيه، جرى الانتهاء من 693 مشروعاً، وجارٍ تنفيذ 23 مشروعا، من أبرزها محور كوبري سمالوط على النيل بطول 24 كم، وتطوير الطريق الصحراوي الغربي بطول 97 كم، ورصف 18 طريقا لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظة.

وتابع «الوزير» والمحافظ، نسب تنفيذ محـور سمالوط على النيل والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.872 مليار جنيه، وطوله 24 كم وعرضه 21 مترًا، ويشتمل، على 47 عملًا صناعيًا، منها 30 كوبري أهمها «كوبري التقاطع مع الطريق الصحراوي الشرقي، كوبري أعلى نهر النيل، كوبري أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة- أسوان والطريق الزراعي الغربي، كوبري أعلى الطريق الصحراوي الغربي، و17 نفقًا لتفادي التقـاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

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