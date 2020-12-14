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توقيع مذكرة تفاهم بين "الصحة" ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق

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توقيع مذكرة تفاهم بين "الصحة" ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق توقيع مذكرة تفاهم بين "الصحة" ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق
لتعزيز التعاون في مجال العلوم السلوكية

توقيع مذكرة تفاهم بين

وقّعت وزارة الصحة ممثلةً في مركز الإبداع "إدارة التغيير السلوكي"، مذكرة تفاهم مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

جاء ذلك، بهدف تعزيز التعاون في الأعمال ذات العلاقة بالتدخلات السلوكية في مجال العلوم السلوكية، من خلال التعاون والمشاركة في اللقاءات أو المؤتمرات والمعارض المصاحبة أو المعارض العلمية الداخلية والخارجية المتعلقة بالمشاريع المشتركة بين الطرفين.

وتأتي هذه المذكرة تواصلاً لجهود "الصحة" وسعيها إلى توفير فرص التعاون لتحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة المجتمعية. كما تسهم في دعم وتطوير المنتجات الإبداعية والابتكارية.

يُذكر أن إدارة التغيير السلوكي أحد إدارات مركز الإبداع في وزارة الصحة، تعنى بعمل تدخلات سلوكية مبنية على دراسات محكمة في مجالات الصحة وتحسين الخدمات الصحية وجودة حياة المجتمع.وزارة الصحة إدارة التغيير السلوكي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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