خلفًا للكولومبي "خورخي".. "مارفيك" مدربًا للأبيض الإماراتي

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جدد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الاثنين الثقة في الهولندي بيرت فان مارفيك، حيث تم تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب الأول، خلفاً للكولومبي خورخي لويس بينتو.

وذكر الاتحاد الإماراتي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أنه توصل إلى اتفاق مع فان مارفيك لتولي مسؤولية "الأبيض" خلال الفترة المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وكان المدرب الهولندي سبق وأن قاد الأبيض الإماراتي خلال الفترة من 20 مارس 2019 حتى مطلع ديسمبر من العام ذاته، إذ تمت إقالته بعد سوء النتائج في بطولة «خليجي 24».

وكانت البصمة الحقيقية للمدرب مارفيك مع المنتخب الهولندي، الذي نجح معه في الوصول إلى نهائي كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا قبل الخسارة أمام المنتخب الإسباني 1-0.

وسبق لفان مارفيك أن تولى تدريب المنتخب السعودي، حيث قاد الفريق إلى التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا، لكنه غادر منصبه، ولم يتول قيادة الفريق خلال البطولة.

الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بيرت فان مارفيك