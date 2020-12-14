في افتتاح مؤتمرها الرابع للطاقة.. علاء ثابت: "الأهرام" سارت بجوار الدولة في دعم مشروعات التنمية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد صلاح:

قال الكاتب الصحفي علاء ثابت، رئيس تحرير "الأهرام"، إن "الأهرام" نجحت منذ 3 سنوات في تنظيم مؤتمر الأهرام للطاقة، مشيرًا إلى أن مؤسسة الأهرام أخذت على عاتقها المشاركة في ذلك؛ باعتبارها المؤسسة الصحفية الأهم في مصر والعالم العربي، لمشاركة الدولة، لتصبح مصر مركزًا إقليميًّا للطاقة، بالإضافة إلأى الجهود الجبارة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ليضع مصر في مجالها اللائق في كل المجالات، مؤكدًا أن الرئيس السيسي دائمًا يقول إن حكاية الوطن يكتبها الشعب المصري بكل طوائفه.

وأضاف ثابت، خلال كلمته اليوم الإثنين، في مؤتمر الأهرام الرابع للطاقة، تحت عنوان "حصاد الإصلاح والطاقة"، أن "الأهرام" أخذت مكانها في حكاية الوطن، وأصبحت محط اهتمام وإعجاب الكثير، مشيرًا إلى أن هذه الحكاية أزعجت أعداء الوطن والساعين لوقف مسيرة الوطن، موضحًا أن النجاح الذي يتحقق يؤكد أن "الأهرام" قادرة على دعم المشروعات القومية.

وشدد رئيس تحرير "الأهرام" على أن كل النجاح تحقق بفضل تضافر الجهود، من الهيئة الوطنية للصحافة وكل القائمين على هذا المؤتمر، موضحًا أن المؤتمر بمثابة منصة حوارية لمناقشة كل الحوارات للخروج بمحاور لمساعداة القائمين على صناع القرار لمواصلة الجهود والارتقاء بالمجالات كافة، مشيرًا إلى أهمية رفع وعي المواطنين بأهمية ذلك المشروع؛ للرد على كل ما يشكك في ما تحققه الدولة من إنجازات.

وأكد ثابت أنه يثق في أن النسخة الحالية لمؤتمر الأهرام للطاقة ستخرج بنتائج لا تقل أهمية عن النسخ السابقة، في وجود كويكبة كبيرة من الخبراء، موجهًا التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تبنيه مشروعًا قوميًّا يليق بمصر، موجهًا الشكر أيضًا إلى الحكومة على ما تقوم به من جهود كبيرة في المجالات كافة.​