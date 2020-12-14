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انطلاق أكبر حملة في تاريخ أمريكا للتطعيم بلقاح كورونا

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انطلاق أكبر حملة في تاريخ أمريكا للتطعيم بلقاح كورونا انطلاق أكبر حملة في تاريخ أمريكا للتطعيم بلقاح كورونا

مصراوي Masrawy

05:32 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ)

تنطلق اليوم الاثنين، أكبر حملة تطعيم في تاريخ الولايات المتحدة، حيث يبدأ العاملون في المجال الطبي إعطاء الجرعة الأولى من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لفيروس كورونا في مواقع في جميع أنحاء البلاد.

وأعطى المنظمون مطلع الأسبوع الجاري الموافقات النهائية اللازمة للاستخدام الطارئ للقاح، وبدأت شركات الخدمات اللوجستية العاملة مع الاتحادية في نقل الجرعات من مقر شركة فايزر إلى نقاط التوزيع.

ومن بين أول من سيتلقون الجرعات المتاحة من اللقاح ، العاملون في مجال الرعاية الصحية المعرضين لخطر كبير.

وسوف يحصل نحو 145 موقعا فى أنحاء الولايات الخمسين على جرعات من اللقاح اليوم الاثنين ، فيما سوف يتم نقل اللقاح إلى مئات المواقع الأمريكية الأخرى خلال الأيام المقبلة، وفقا لما ذكره الجيش الأمريكي الذي يساعد فى الإمدادات اللوجستية .

وسيترأس وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار حفلا بهذه المناسبة في مستشفى جامعة جورج واشنطن في واشنطن ، ولكن الولايات المختلفة ستدير البرامج الخاصة بها على مدار اليوم وفي الأسابيع المقبلة.

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