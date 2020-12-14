أمريكا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بنسبة 2ر1٪

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مصراوي Masrawy

نيويورك - (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 2ر1 بالمئة بالمقارنة بنفس التوقيت يوم أمس لتصل الإصابات الإجمالية إلى 3ر16 مليون، حتى الساعة 0658 من صباح اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء .

وكانت الزيادة فى حالات الإصابة على مستوى الولايات المتحدة، بنفس قدر متوسط الزيادة اليومية الذى تم تسجيله الأسبوع الماضى، والبالغ نسبته 4ر1 ٪.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حيث وصلت الإصابات إلى 59ر1 مليون حالة بزيادة بنسبة1ر2 بالمئة عن نفس التوقيت من اليوم السابق .