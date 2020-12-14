"العثيمين" يدين الهجوم الإرهابي على سفينة لنقل الوقود في جدة

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أكد أنه يستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم

دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له، اليوم الاثنين، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان، بقارب مفخخ على سفينة مخصصة لنقل الوقود كانت راسية في محافظة جدة.

وشدد "العثيمين"، على أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية ضد المنشآت الحيوية لا تستهدف المملكة فقط، بل تطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.

وقال إنها تهدد حركة الملاحة البحرية وحرية التجارة العالمية، والسواحل والمياه الإقليمية بالتعرض للكوارث البيئية.

وأيد الأمين العام، ما جاء في بيان وزارة الطاقة السعودية، والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذ وتدعم هذه الأعمال التخريبية.الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين