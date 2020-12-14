أخبار عاجلة

تنفيذ "اتفاق الرياض".. بداية مرحلة جديدة لجهود المملكة لبلوغ الحل السياسي باليمن -
وكيل "الصحة": عدم التطعيم باللقاح ضد كورونا يعني استمرار الجائحة -
"الحربي": يوم الشرطة العربية مناسبة تذكّرنا بما ننعم به من أمن وأمان -
"العثيمين" يشيد باتفاق الرياض وتشكيل حكومة يمنية بها كفاءات سياسية -
"خلود".. أول خيّالة سعودية تحصل على لقب "جوكيه" -
حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر -
مصادرة 17 طن أسمدة زراعية بدون بيانات في الشرقية -
تركيا تسجل 246 وفاة بكورونا في زيادة يومية قياسية -
وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر -
الصحة الاردنية : فحص المصلين قبل دخولهم المساجد يهدف لحمايتهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. ON Sport

BE ONTime - فقرة رقم وتعليق مع "محمد عامر" نجم الأهلي السابق وتعليقات نارية لأول مرة

Print
مواضيع متعلقة
BE ONTime - فقرة رقم وتعليق مع "محمد عامر" نجم الأهلي السابق وتعليقات نارية لأول مرة

BE ONTime - فقرة رقم وتعليق مع "محمد عامر" نجم الأهلي السابق وتعليقات نارية لأول مرة

BE ONTime - محمد عامر: بدر بانون إضافة كبيرة للأهلي لأنه يمتلك مواصفات فنية كبيرة.. وأيمن اشرف جوكر

BE ONTime - محمد عامر: بدر بانون إضافة كبيرة للأهلي لأنه يمتلك مواصفات فنية كبيرة.. وأيمن اشرف جوكر

BE ONTime - محمد عامر: موسمياني مدرب كبير.. وتعايش مع الفريق بشكل رائع

BE ONTime - محمد عامر: موسمياني مدرب كبير.. وتعايش مع الفريق بشكل رائع

BE ONTime - سعفان الصغير: الفرق الكبيرة بيحصلها كبوات بس أهم حاجة العودة من جديد

BE ONTime - سعفان الصغير: الفرق الكبيرة بيحصلها كبوات بس أهم حاجة العودة من جديد

شبكة عيون الإخبارية