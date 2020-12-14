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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إجراء أول تطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، في الولايات المتحدة، مهنئًا بلاده والعالم.

وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين "تم إعطاء أول لقاح ضد كورونا.. مبروك للولايات المتحدة! تهانينا للعالم".

وكانت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 2ر1 بالمئة بالمقارنة بنفس التوقيت يوم أمس لتصل الإصابات الإجمالية إلى 3ر16 مليون، حتى الساعة 0658 من صباح اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة فى حالات الإصابة على مستوى الولايات المتحدة، بنفس قدر متوسط الزيادة اليومية الذى تم تسجيله الأسبوع الماضى، والبالغ نسبته 4ر1 ٪.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حيث وصلت الإصابات إلى 59ر1 مليون حالة بزيادة بنسبة1ر2 بالمئة عن نفس التوقيت من اليوم السابق.