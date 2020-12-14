صور.. تفاصيل أول جولة ميدانية لمحافظ المنوفية بعد تعافيه من كورونا

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمركز ومدينة الشهداء لمتابعة أعمال الرصف والتطوير، في إطار متابعته الميدانية لرفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيء لأصله، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير علي المواطنين.

رافق المحافظ، خلال الجولة التي تعد الأولى له عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة ومجدى رياض رئيس مركز ومدينة الشهداء.

تابع المحافظ أعمال رصف ورفع كفاءة شارع بورسعيد بمدخل المدينة بطول 1،600 كيلومتر، وبتكلفة حوالي 6 ملايين جنيه، وأوضح المحافظ أن التطوير يشمل أعمال رصف وإنشاء أرصفة وبلدورات، فضلاً عن زراعة أعمدة ديكورية وتركيب إضاءة حديثة بالإضافة إلى زراعة النخيل المثمر لإضفاء مظهر حضاري للمدينة.

وأشار مدير مديرية الطرق إلى أنه سيتم الانتهاء من الأعمال خلال الأسبوع الجاري.

وبناءً على طلب الأهالي أثناء الجولة، كلف المحافظ رئيس المدينة بإعداد تصور لبحث إمكانية الاستفادة من الموقع واستغلاله في عمل سوق تجارى أو محلات تجارية لموقعها المتميز.

كما تابع محافظ المنوفية أعمال التطوير بشارع جسر المشروع "طريق النصر" من ميدان النهضة حتى طلعت حرب بتكلفة 14 مليون جنيه، ووجه المحافظ رئيس المدينة بعرض التصور النهائى للجزيرة الوسطى والبدء في التنفيذ من قبل هيئة الأبنية التعليمة، وكذا إعداد مقايسة لرفع أكشاك الكهرباء والأعمدة التى تعوق أعمال التطوير بالجزيرة بالتنسيق مع الكهرباء

وخلال متابعته أعمال الرصف، أكد محافظ المنوفية على أن هناك لجنة مشكلة من مديرية الإسكان وكلية الهندسة وهيئة الطرق والكباري لاستلام أعمال الرصف التي يتم الانتهاء منها بنطاق المحافظة للتأكد من المواصفات الفنية للرصف.