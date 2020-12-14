رسميا.. سقوط أحمد طنطاوي في انتخابات النواب بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كتب- طارق سمير:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الإثنين، أسماء الفائزين بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأظهرت النتيجة الرسمية خسارة المرشح أحمد طنطاوي بعد حصوله على ٥٣٥٢٩ صوتا بدائرة كفر الشيخ، وفق حصر عددي.

وأظهرت النتيجة الأولية نجاح السيد شمس الدين مستقبل وطن بحصوله على ٧٣٧٩٥ صوت، وباسم حجازي حزب وفد ٦٣١٠٣ صوت وياسر منير حزب الشعب الجمهوري ٦٢٨٥٥ صوت، فيما حصل محي القطان حزب مستقبل وطن على ٤٣٠٩٤ صوت ومراد القطان مستقل على ٥٥٢٧٨ صوت

وجاء أسماء الفائزين كالتالي: