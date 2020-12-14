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كورونا.. الكويت تسجل 231 إصابة جديدة وفلسطين 1564 حالة

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كورونا.. الكويت تسجل 231 إصابة جديدة وفلسطين 1564 حالة كورونا.. الكويت تسجل 231 إصابة جديدة وفلسطين 1564 حالة
خلال الساعات الـ24 الماضية

كورونا.. الكويت تسجل 231 إصابة جديدة وفلسطين 1564 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 146449 حالة، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 912 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 57 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3180 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي أجريت في الساعات الـ24 الماضية بلغت 4963 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1185625 فحصا.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 263 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 142357 حالة.

من ناحية أخرى، سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 28 وفاة، و1564 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2145 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.


وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من في فلسطين 79.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.4%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 95 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة، بينهم 30 موصولون بأجهزة التنفس الصناعي.الكويت فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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