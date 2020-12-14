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أمن مطار القاهرة يضبط 56 ألف دولار بحوزة راكب مسافر إلى تركيا

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أمن مطار القاهرة يضبط 56 ألف دولار بحوزة راكب مسافر إلى تركيا أمن مطار القاهرة يضبط 56 ألف دولار بحوزة راكب مسافر إلى تركيا

مصراوي Masrawy

04:54 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

قالت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، في بيان لها اليوم الإثنين، إنها أحبطت محاولة تهريب 56 ألف دولار أمريكي مع راكبة متجهة إلى إسطنبول، مخالفةً بذلك قانون النقد النقد الأجنبي، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

اشتبهت الخدمة المعنية أثناء إنهاء إجراءات الركاب المسافرين على متن رحلة للطيران المتجهة إلى إسطنبول، في حقيبة راكبة من المسافرين، ووجود أجسام معتمة داخلها، وبتفتيشيها عثر بداخلها على مبلغ مالي 56 ألف دولار أمريكي، مخالفةً بذلك قانون انتقال النقد المصري.

أمر اللواء حسين منيع، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود سلطات الأمن بوزارة الداخلية؛ لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، عبر المطارات المصرية.

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