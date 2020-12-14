بحضور وزيرَي الطيران والعدل.. افتتاح ورشة عمل "لوجستيات النقل الجوي" لقضاة المحاكم الاقتصادية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني إن التنسيق المثمر والتعاون الفعال بين وزارتَي الطيران والعدل؛ بخاصة في مجال التدريب وتبادل الخبرات، يسهم في تعريف القضاة بلوجستيات النقل الجوي وقوانين وتشريعات الطيران المدني، والخاصة بالإشكاليات العملية الناشئة عن الحجز ونقل البضائع وخدمة الركاب، وفقًا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو" والاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا".

جاء ذلك خلال افتتاح الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والمستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الإثنين، ورشة عمل خاصة بلوجستيات النقل الجوي، للتعريف بالدورة المستندية والإشكاليات العملية الناشئة عن نقل البضائع والركاب، وذلك لعدد 40 من القضاة والمستشارين بالمحاكم الاقتصادية، موزعين على مجموعتين بمقر أكاديمية مصر للطيران للتدريب، تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية، نحو تضافر الجهود والتنسيق الفعال بين جميع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية خلال الفترة الحالية في مختلف المجالات؛ من أجل مواكبة أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.

وأوضح منار أن وزارة الطيران المدني تضع في مقدمة أولوياتها دعم مجال التدريب بأحدث الوسائل والبرامج التدريبية، والتعاون مع مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة المصرية.

ومن جانبه، قال وزير العدل إن هذه الزيارة تعد خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين وزارتَي الطيران المدني والعدل، مشيدًا بإمكانيات أكاديمية مصر للطيران للتدريب، والبرامج التقنية والأنظمة التكنولوجية الحديثة التي شاهدها بالأكاديمية، فضلًا عن دورها الإقليمي في التدريب على علوم الطيران المختلفة؛ بما يسهم في نقل الخبرات المصرية ورفع المستوى التعليمي وثقل الخبرات في مجال الطيران المدني.

وخلال اللقاء، استمع وزيرا الطيران والعدل والقضاة إلى عرض تقديمي عن مهام الأكاديمية والأقسام التدريبية والأنشطة والفصول الدراسية المتطورة، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وكذلك البرامج والخدمات التعليمية والتدريبية التي تقدمها في مختلف مجالات الطيران المدني، فضلًا عن التعريف بالشهادات والاعتمادات التي تم اجتيازها مؤخرًا؛ حيث حصلت الأكاديمية على تجديد اعتماد شهادة الأيزو (9001/2015)، لنظام إدارة الجودة لأجهزة المحاكاة والتدريب الفني وتطوير البرامج التدريبية، وشهادة الأيزو (2015/14001) التي تختص بنظام إدارة البيئة وكل الأنشطة التدريبية، فضلًا عن شهادة الأيزو (18001) في مجال السلامة والصحة المهنية.

وقام الوزيران والمستشارون والقضاة والوفد المرافق لهما بجولة تفقدية للفصول الدراسية المتطورة وقاعات المحاضرات، وكذا أجهزة الطيران التمثيلي لتدريب الطيارين، فضلًا عن أجهزة تدريب الخدمة وأجهزة تدريب الطوارئ.

وتأتي هذة الزيارة في ضوء التعريف بالأنشطة والمهام، وكذا أقسام التدريب المختلفة التي تقدمها أكاديمية مصر للطيران للتدريب، بالإضافة إلى التعرف على البرامج التدريبية النظرية والعملية المقدمة بواسطة مدربين مصريين مؤهليين دوليًّا، يتمتعون بخبرات عالية في مجال صناعة النقل الجوي.

حضر الزيارة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والمستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل، والمستشارون رؤساء المحاكم الاقتصادية، ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني ووزارة العدل.