أخبار عاجلة

تنفيذ "اتفاق الرياض".. بداية مرحلة جديدة لجهود المملكة لبلوغ الحل السياسي باليمن -
وكيل "الصحة": عدم التطعيم باللقاح ضد كورونا يعني استمرار الجائحة -
"الحربي": يوم الشرطة العربية مناسبة تذكّرنا بما ننعم به من أمن وأمان -
"العثيمين" يشيد باتفاق الرياض وتشكيل حكومة يمنية بها كفاءات سياسية -
"خلود".. أول خيّالة سعودية تحصل على لقب "جوكيه" -
حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر -
مصادرة 17 طن أسمدة زراعية بدون بيانات في الشرقية -
تركيا تسجل 246 وفاة بكورونا في زيادة يومية قياسية -
وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر -
الصحة الاردنية : فحص المصلين قبل دخولهم المساجد يهدف لحمايتهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

" للطيران" تسيِّر 51 رحلة دولية تقل 5200 راكب.. غدًا

Print
"مصر للطيران" تسيِّر 51 رحلة دولية تقل 5200 راكب.. غدًا " للطيران" تسيِّر 51 رحلة دولية تقل 5200 راكب.. غدًا

مصراوي Masrawy

04:45 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة " للطيران"، اليوم الإثنين، إن الشركة ستسيِّر رحلاتها إلى 51 وجهة دولية تنقل على متنها نحو 5200 راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (دبي، أبوظبي، إسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، بغداد، جدة، لاجوس، أنجامينا، تونس، أبوجا، الدمام، لندن، دوالا، باريس، موسكو، أمستردام، روما، أثينا، فيينا، فرانكفورت، عمان، البحرين، المدينة المنورة، أديس أبابا، أربيل)، و7 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و7 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5200 راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

الأردن : 1708 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن : 1708 اصابة جديدة بفيروس كورونا

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

شبكة عيون الإخبارية