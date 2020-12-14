★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم الإثنين، إن الشركة ستسيِّر رحلاتها إلى 51 وجهة دولية تنقل على متنها نحو 5200 راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (دبي، أبوظبي، إسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، بغداد، جدة، لاجوس، أنجامينا، تونس، أبوجا، الدمام، لندن، دوالا، باريس، موسكو، أمستردام، روما، أثينا، فيينا، فرانكفورت، عمان، البحرين، المدينة المنورة، أديس أبابا، أربيل)، و7 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و7 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5200 راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.