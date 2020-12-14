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تكشف عن تفاصيل الاعتداء الإرهابي على ناقلة نفط بميناء جدة

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السعودية تكشف عن تفاصيل الاعتداء الإرهابي على ناقلة نفط بميناء جدة تكشف عن تفاصيل الاعتداء الإرهابي على ناقلة نفط بميناء جدة

مصراوي Masrawy

04:38 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

وكالات:

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الطاقة ، عن استهداف ناقلة نفط في ميناء جدة، بقارب مفخخ نتج عنه اشتعال حريق صغير، ولكن دون إصابات، مصنفًا ذلك الاعتداء بأنه "عمل إرهابي".

وقال المصدر، حسبما نقلت عنه قناة " السعودية"، اليوم الاثنين "اعتداء إرهابي على سفينة نقل وقود في جدة"، مضيفًا "الهجوم كان بقارب مفخخ نتج عنه اشتعال حريق صغير وتم إخماد الحريق ولم ينجم عن الحادث أي إصابات أو خسائر في الأرواح".

وأضاف أنه "لا أضرار بمنشآت تفريغ الوقود أو في إمداداته"، لافتًا إلى أن "الأعمال الإرهابية التخريبية تستهدف المملكة وإمدادات الطاقة العالمية".

وكانت شركة هافنيا للشحن قالت إن إحدى ناقلات النفط التابعة لها أصيبت من قبل "مصدر خارجي" مجهول مما تسبب باشتعال حريق ووقوع انفجار أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية.

وأوضحت هافنيا في بيان على موقعها في الإنترنت اليوم الاثنين "أصيبت بي دبليو راين من مصدر خارجي أثناء تفريغها في جدة بالمملكة العربية السعودية، ما تسبب في انفجار وحريق لاحق على متن السفينة".

وأضافت الشركة أن الطاقم أخمد الحريق، ولم يصب أحد. وأضافت أن أضرارا لحقت بأجزاء من جسم السفينة.

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