تهرب ممثل قانوني لشركة خاصة من مليار و440 مليونا ضرائب

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التهرب الضريبى، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة بالإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم أن الممثل القانونى لإحدى شركات الصناعات الورقية بمحافظة الجيزة يزاول نشاطا كبيرا فى مجال صناعة الورق محققاً أرباح مالية طائلة، دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة بالمخالفة للقانون.

باستمكال الفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن حصر نشاطه من 2016 حتى 2018، وتبين من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية الضرائب العامة ومأمورية الضرائب عن القيمة المضافة إخفاءه مبلغ مليار و441 مليونا و205 آلاف جنيه عن مأمورية ضرائب القيمة المضافة المختصة بمحاسبته.

تم إخطار الجهات المعنية بنتيجة الفحص، واتتخاذ الإجراءات القانونية.