أخبار عاجلة

تنفيذ "اتفاق الرياض".. بداية مرحلة جديدة لجهود المملكة لبلوغ الحل السياسي باليمن -
وكيل "الصحة": عدم التطعيم باللقاح ضد كورونا يعني استمرار الجائحة -
"الحربي": يوم الشرطة العربية مناسبة تذكّرنا بما ننعم به من أمن وأمان -
"العثيمين" يشيد باتفاق الرياض وتشكيل حكومة يمنية بها كفاءات سياسية -
"خلود".. أول خيّالة سعودية تحصل على لقب "جوكيه" -
حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر -
مصادرة 17 طن أسمدة زراعية بدون بيانات في الشرقية -
تركيا تسجل 246 وفاة بكورونا في زيادة يومية قياسية -
وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر -
الصحة الاردنية : فحص المصلين قبل دخولهم المساجد يهدف لحمايتهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تهرب ممثل قانوني لشركة خاصة من مليار و440 مليونا ضرائب

Print
تهرب ممثل قانوني لشركة خاصة من مليار و440 مليونا ضرائب تهرب ممثل قانوني لشركة خاصة من مليار و440 مليونا ضرائب

مصراوي Masrawy

05:00 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التهرب الضريبى، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة بالإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم أن الممثل القانونى لإحدى شركات الصناعات الورقية بمحافظة الجيزة يزاول نشاطا كبيرا فى مجال صناعة الورق محققاً أرباح مالية طائلة، دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة بالمخالفة للقانون.

باستمكال الفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن حصر نشاطه من 2016 حتى 2018، وتبين من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية الضرائب العامة ومأمورية الضرائب عن القيمة المضافة إخفاءه مبلغ مليار و441 مليونا و205 آلاف جنيه عن مأمورية ضرائب القيمة المضافة المختصة بمحاسبته.

تم إخطار الجهات المعنية بنتيجة الفحص، واتتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

شبكة عيون الإخبارية