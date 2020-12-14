"المخدرات" و"الطيران المدني" يوقعان اتفاقية لرفع الوعي المجتمعي

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لدعم البحوث والدراسات المشتركة المعنية وتبادل الخدمات الاستشارية

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؛ اتفاقية تعاون بهدف التوعية الوقائية لنشر الوعي الأمني في مجال أمن الطيران والتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية عبر المنافذ الجوية.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الاهتمام المشترك لطرفيها في التعاون وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية والشركات والمؤسسات الاستثمارية العاملة في مطارات المملكة والناقلات الوطنية ذات العلاقة بحفظ وحماية الوطن.

ومثّل الهيئة العامة للطيران المدني في توقيع مذكرة التعاون بالرياض، مساعد الرئيس لأمن الطيران محمد بن سعد الفوزان، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري فيما مثل أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأمين العام اللواء خليفة بن علي الخليفة.



وتتمثل أبرز مجالات التعاون في العمل على استقطاب عدد من المختصين في مجال الوقاية؛ الذي يساعد على رفع الوعي المجتمعي بأخطار المخدرات وطرق الوقاية منها؛ لكافة المغادرين والقادمين إلى المملكة من مختلف الجنسيات والأعمار، وتفعيل دور منسوبي الهيئة وتهيئتهم للفعاليات والملتقيات التي تقيمها.

وتشمل الاتفاقية الموقعة بين الطرفين؛ التعاون في مجال دعم البحوث والدراسات المشتركة المعنية، وتبادل الخدمات الاستشارية والمشورة العلمية لتلبية احتياجات كل طرف. حيث سيشارك "الطيران المدني" واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في المعارض والمؤتمرات وورش العمل ذات العلاقة الأمنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؛ والتي ينظّمها الطرفان في المجالات المشتركة.الهيئة العامة للطيران المدني مكافحة المخدرات