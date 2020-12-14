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"الجبير" يستقبل السفير التونسي لدى المملكة

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"الجبير" يستقبل السفير التونسي لدى المملكة "الجبير" يستقبل السفير التونسي لدى المملكة
استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير

الجمهورية التونسية لدى المملكة هشام الفوراتي.

وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد حضر الاستقبال، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف مشاري بن نحيت.وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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