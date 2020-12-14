أدبي الأحساء يعقد ندوة "مجامع اللغة العربية.. ضرورة أم ترف؟"

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بمناسبة اليوم العالمي.. 5 جمادى الأول الجاري

يعقد نادي الأحساء الأدبي، الساعة الثامنة، مساء الأحد، الخامس من جمادى الأول الجاري، الموافق ٢٠ ديسمبر، ندوة: "المجامع اللغوية هل هي ضرورة أم ترف؟"، احتفاءً بيوم اللغة العربية العالمي.

ومن المقرر أن يتحدث في الندوة، أستاذ الصوتيات، مستشار متفرغ في هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور منصور محمد الغامدي، عن مدى الحاجة إلى مجامع اللغة العربية.

بينما يتحدث أستاذ الأدب والمناهج الحديثة في جامعتي الملك فيصل بالأحساء وصفاقس بتونس، الدكتور عامر بن المختار الحلواني، عن مدى حضور الترجمة ودورها في المجامع اللغوية.

ويدير الندوة أستاذ النقد الأدبي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، الدكتور علي الحمود .

وفي السياق ذاته، يقيم براعم ركن الأديب الصغير في النادي بإشراف مها النصار، فعالية "نفرح ونمرح"، عبر تطبيق (ZOOM)، مساء الخميس ١٧ ديسمبر الجاري، من السادسة حتى الثامنة مساء، بمشاركة: خديجة بنت محسن وتقدم نبذة عن المكتبات، ومجدي دياب، ويقدم فقرة عن "موهبة وطفل"، ومروة حسين وموزة القايدي، تقدمان فقرة "قراءة قصة".

وسوف تكون روابط هذه البرامج متاحة على حسابات النادي - بإذن الله - من خلال تطبيق النادي على منظومة الهواتف الذكية لمن يريد الدخول.

نادي الأحساء الأدبي