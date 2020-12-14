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نتنياهو يدخل الحجر الصحي بعد مخالطة شخصًا مصابًا بكورونا

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نتنياهو يدخل الحجر الصحي بعد مخالطة شخصًا مصابًا بكورونا نتنياهو يدخل الحجر الصحي بعد مخالطة شخصًا مصابًا بكورونا

مصراوي Masrawy

04:13 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

وكالات:

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأخير سيدخل في حجر صحي، حتى يوم الجمعة المقبل، بعد مخالطته شخصًا مصابًا بكورونا.

وقال متحدث رئيس الوزراء، جندلمان، عبر قناته على تلجرام، اليوم الاثنين إن "رئيس سيدخل الوزراء نتنياهو الحجر الصحي وذلك حتى يوم الجمعة، بعد أن تبين أنه التقى شخصا مصابا بشكل مؤكد بفيروس كورونا".

وأوضح أن رئيس الوزراء خضع أمس واليوم لفحوصات لتشخيص إصابته بالفيروس وكانت نتائجها سلبية.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بمقدار 1844 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى حوالي 360 ألف حالة.

وجاء في بيان وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين: "تم تسجيل 1844 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 357859، كما تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2999".

وبحسب بيانات الوزارة يوجد حاليا 353 مريضا في حالة خطيرة.

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