الرئيس الإسرائيلي يبحث مع عاهل البحرين سبل توطيد العلاقات بين البلدين

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مصراوي Masrawy

وكالات:

بحث الرئيس الإسرائيلي رؤوڤين ريڤلين وعاهل البحرين، الملك حمد بن خليفة، سبل توطيد العلاقات بين البلدين.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أن "ريڤلين ثمن، خلال الاتصال، قرار عاهل البحرين ملك البحرين بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل"، واصفا إياه بالقرار التاريخي.

وهنأ الرئيس الإسرائيلي ريڤلين الملك حمد بمناسبة قرب العيد استقلال البحرين. وبدوره أكد الملك حمد حرص البحرين على إقامة علاقات طيبة مع الجميع بما يخدم عملية السلام في المنطقة.

وكان ريڤلين قد استقبل، بوقت سابق اليوم في ديوانه، وفدا من البحرين والإمارات ضم صناع رأي عام في البلدين، وذلك ضمن تحركات أعقبت توقيع الإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر الماضي، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، برعاية الولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ريڤلين، خلال اللقاء، قوله إن "السلام يتم بين الناس وبين الشعوب" مضيفا بالقول: "آمل أن يخطو الفلسطينيون أيضا على طريق بناء الثقة المتبادلة والتعاون من أجل السلام".