أخبار عاجلة

مصادرة 17 طن أسمدة زراعية بدون بيانات في الشرقية -
تركيا تسجل 246 وفاة بكورونا في زيادة يومية قياسية -
وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر -
الصحة الاردنية : فحص المصلين قبل دخولهم المساجد يهدف لحمايتهم -
الأردن : 1708 اصابة جديدة بفيروس كورونا -
فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص -
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية -
حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر -
السعودية ترحب بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض -
إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب وفقا لاتفاق الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الرئيس الإسرائيلي يبحث مع عاهل البحرين سبل توطيد العلاقات بين البلدين

Print
الرئيس الإسرائيلي يبحث مع عاهل البحرين سبل توطيد العلاقات بين البلدين الرئيس الإسرائيلي يبحث مع عاهل البحرين سبل توطيد العلاقات بين البلدين

مصراوي Masrawy

04:12 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

وكالات:

بحث الرئيس الإسرائيلي رؤوڤين ريڤلين وعاهل البحرين، الملك حمد بن خليفة، سبل توطيد العلاقات بين البلدين.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أن "ريڤلين ثمن، خلال الاتصال، قرار عاهل البحرين ملك البحرين بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل"، واصفا إياه بالقرار التاريخي.

وهنأ الرئيس الإسرائيلي ريڤلين الملك حمد بمناسبة قرب العيد استقلال البحرين. وبدوره أكد الملك حمد حرص البحرين على إقامة علاقات طيبة مع الجميع بما يخدم عملية السلام في المنطقة.

وكان ريڤلين قد استقبل، بوقت سابق اليوم في ديوانه، وفدا من البحرين والإمارات ضم صناع رأي عام في البلدين، وذلك ضمن تحركات أعقبت توقيع الإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر الماضي، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، برعاية الولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ريڤلين، خلال اللقاء، قوله إن "السلام يتم بين الناس وبين الشعوب" مضيفا بالقول: "آمل أن يخطو الفلسطينيون أيضا على طريق بناء الثقة المتبادلة والتعاون من أجل السلام".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

شبكة عيون الإخبارية