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أطباء بلا حدود : تزايد الخسائر البشرية إثر تصاعد النزاع غربي اليمن

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أطباء بلا حدود : تزايد الخسائر البشرية إثر تصاعد النزاع غربي اليمن أطباء بلا حدود : تزايد الخسائر البشرية إثر تصاعد النزاع غربي اليمن

مصراوي Masrawy

04:02 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

صنعاء- (د ب أ):

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الدولية اليوم الإثنين، تزايد الخسائر البشرية جراء تصاعد حدة النزاع بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت المنظمة، في بيان صحفي اليوم :"بات النزاع المتجدّد على خطوط المواجهة جنوب ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر من أكثر النزاعات حدة في اليمن".

وأضافت :"يتزايد عدد المدنيين الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية كبرى لعلاج الإصابات البالغة الناجمة عن الحرب".

ونقل البيان عن رئيس بعثة أطباء بلا حدود رافائيل فيشت قوله "نعالج كل من يحتاجون إلى جراحة طارئة في مركز المخا للإصابات البالغة، من جرحى الحرب وضحايا المرور وكذلك النساء الحوامل المحتاجات إلى عمليات توليد طارئة".

وأضاف :"ولكن عندما يصل فجأةً جميع المدنيين مصابين بجروح خطيرة ناجمة عن الأسلحة، فإن هذا يثير تساؤلات خطيرة... ما نراه في مستشفانا الصغير مروّع وشائن".

وشدد البيان على أن" قتل وجرح المدنيين في النزاع لا يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي وحسب، بل يتجاوز ذلك بأشواط"، مطالبا بحماية المدنيين في اليمن.

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