أردوغان يدعو لمنح الأولوية لـ "اللاجئين والمشردين" في التعاون الدولي

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مصراوي Masrawy

أنقرة- (د ب أ):

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في رسالة وجهها اليوم الاثنين، إلى وجوب منح الأولوية للاجئين والمشردين في التعاون الدولي مع الدول النامية.

وجاءت رسالة أردوغان، التي نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية، بمناسبة الذكرى السنوية الستين لتأسيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأعرب أردوغان في رسالته عن اعتقاده بوجوب قيام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدور قيادي في مسألة اللاجئين والمشردين، مؤكدا استمرار بلاده في التعاون والتضامن مع المنظمة.

وقال: "على مدار 60 عاما، أثبتت المنظمة أنها عنصر مهم في الاقتصاد العالمي من خلال الاتفاقيات والعقود التي أعدتها، والتوصيات والتحليلات الإحصائية الذي تنشرها".

من ناحية أخرى، أشار الرئيس التركي إلى أن تفشي فيروس كورونا أظهر مرة أخرى مدى هشاشة العالم، مبينا أن الحكومة التركية اتخذت كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.

وقال: "انطلاقا من وعينا بالمسؤولية الدولية، لم نتجاهل التعاون والتضامن الدوليين، لقد قدمنا خلال فترة الوباء مساعدات إلى 156 دولة و9 منظمات دولية".

يذكر أن إجمالي عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في تركيا بلغت حتى صباح اليوم الاثنين، مليون و836 ألفا و728 حالة، والوفيات المرتبطة بالفيروس 16 ألفا و417 حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.