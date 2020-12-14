أخبار عاجلة

مصادرة 17 طن أسمدة زراعية بدون بيانات في الشرقية -
تركيا تسجل 246 وفاة بكورونا في زيادة يومية قياسية -
وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر -
الصحة الاردنية : فحص المصلين قبل دخولهم المساجد يهدف لحمايتهم -
الأردن : 1708 اصابة جديدة بفيروس كورونا -
فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص -
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية -
حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر -
السعودية ترحب بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض -
إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب وفقا لاتفاق الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ماذا يعني تصويت المجمع الانتخابي لتأكيد فوز بايدن بعد أكثر من شهر على الاقتراع؟

Print
ماذا يعني تصويت المجمع الانتخابي لتأكيد فوز بايدن بعد أكثر من شهر على الاقتراع؟ ماذا يعني تصويت المجمع الانتخابي لتأكيد فوز بايدن بعد أكثر من شهر على الاقتراع؟

مصراوي Masrawy

03:54 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

واشنطن- (بي بي سي):

يصوت اليوم الأثنين، أعضاء الهيئة الناخبة الأمريكية أو ما يسمى "المجمع الانتخابي'' لتأكيد فوز جو بايدن رسميا برئاسة الولايات المتحدة لأربع سنوات قادمة ليصبح فوز الأخير محسوما رسميا وبصورة نهائية اعتبارا من هذا التاريخ حتى وأن كان هناك من يأبى بعد قبول هذه النتيجة .

يذكر أن الخطوة لا تعدو في الظروف العادية سوى إجراء شكلي يتم بعد حسم مراحل الاقتراع الشعبي العام غير المباشر المعمول به في الولايات المتحدة والتي يمثل بها المجمع حلقة مفصلية، لكنها وفي هذه السنة تتخذ بعدا استثنائيا إذ مايزال دونالد ، الرئيس المنتهية ولايته، وأنصار له رافضين الاعتراف بالهزيمة في هذا السباق الانتخابي.

وعقب اجتماع الهيئة الناخبة الأثنين، ينتظر أن يلقي بايدن خطابًا للاحتفال بآخر تأكيد لفوزه في كل الولايات الأمريكية البالغ عددها 50 ولاية، ما من شأنه ان يسدد ضربة واضحة لموقف ترامب غير المسبوق في التاريخ الحديث للعملية الديمقراطية الأمريكي .

وتفيد تقارير بأنه ورغم أن مزاعم ترامب بشأن التزوير تحظى بدعم عدد كبير من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ "الكونجرس" إلا أن بعضهم قد يكون على استعداد أخير للاعتراف بفوز بايدن بعدما تصادق الهيئة الناخبة عليه.

لكن استطلاعات الرأي تظهر أن ناخبا جمهوريا فقط من كل أربعة يقبل بنتائج الانتخابات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

شبكة عيون الإخبارية