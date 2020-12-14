ماذا يعني تصويت المجمع الانتخابي لتأكيد فوز بايدن بعد أكثر من شهر على الاقتراع؟

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مصراوي Masrawy

واشنطن- (بي بي سي):

يصوت اليوم الأثنين، أعضاء الهيئة الناخبة الأمريكية أو ما يسمى "المجمع الانتخابي'' لتأكيد فوز جو بايدن رسميا برئاسة الولايات المتحدة لأربع سنوات قادمة ليصبح فوز الأخير محسوما رسميا وبصورة نهائية اعتبارا من هذا التاريخ حتى وأن كان هناك من يأبى بعد قبول هذه النتيجة .

يذكر أن الخطوة لا تعدو في الظروف العادية سوى إجراء شكلي يتم بعد حسم مراحل الاقتراع الشعبي العام غير المباشر المعمول به في الولايات المتحدة والتي يمثل بها المجمع حلقة مفصلية، لكنها وفي هذه السنة تتخذ بعدا استثنائيا إذ مايزال دونالد ترامب، الرئيس المنتهية ولايته، وأنصار له رافضين الاعتراف بالهزيمة في هذا السباق الانتخابي.

وعقب اجتماع الهيئة الناخبة الأثنين، ينتظر أن يلقي بايدن خطابًا للاحتفال بآخر تأكيد لفوزه في كل الولايات الأمريكية البالغ عددها 50 ولاية، ما من شأنه ان يسدد ضربة واضحة لموقف ترامب غير المسبوق في التاريخ الحديث للعملية الديمقراطية الأمريكي .

وتفيد تقارير بأنه ورغم أن مزاعم ترامب بشأن التزوير تحظى بدعم عدد كبير من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ "الكونجرس" إلا أن بعضهم قد يكون على استعداد أخير للاعتراف بفوز بايدن بعدما تصادق الهيئة الناخبة عليه.

لكن استطلاعات الرأي تظهر أن ناخبا جمهوريا فقط من كل أربعة يقبل بنتائج الانتخابات.