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بقيمة 700 ألف جنيه.. سقوط عنصر إجرامي وبحوزته 100 طربة حشيش في مطروح

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بقيمة 700 ألف جنيه.. سقوط عنصر إجرامي وبحوزته 100 طربة حشيش في مطروح بقيمة 700 ألف جنيه.. سقوط عنصر إجرامي وبحوزته 100 طربة حشيش في مطروح

مصراوي Masrawy

03:56 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عنصر إجرامي وبحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش في مطروح .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة مطروح تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة، وترويجه على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن مطروح، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحمام، وعُثر بحوزته على (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة (700,000– سبعمائة ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

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