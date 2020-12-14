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ضبط القائم على إدارة صفحات لنصب على المواطنين بزعم توفير حجز فنادق بأسعار مخفضة

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ضبط القائم على إدارة صفحات لنصب على المواطنين بزعم توفير حجز فنادق بأسعار مخفضة ضبط القائم على إدارة صفحات لنصب على المواطنين بزعم توفير حجز فنادق بأسعار مخفضة

مصراوي Masrawy

03:55 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القبض على طالبة جامعية لإدارة صفحات للنصب على المواطنين، بزعم توفير حجز فنادق بأسعار مخفضة بالقليوبية.

تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلاغًا من عدد من المواطنين بقيام أحد الأشخاص "مجهول" باستخدام أسلوب إجرامي للنصب والاحتيال عليهم من خلال إنشاء "3" صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وإيهامهم بقدرته على توفير حجوزات سياحية داخل البلاد بفنادق متعددة بأسعار منخفضة والتحصل منهم على مبالغ مالية يتم تحويلها عن طريق حساب بنكي كدفعة لجدية الحجز .

أسفرت جهود فريق البحث باستخدام التقنيات الحديثة عن أن وراء ارتكاب تلك الوقائع (طالبة جامعية لها معلومات جنائية - سبق اتهامها ومطلوب التنفيذ عليها في العديد من قضايا النصب - مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثاني بالقليوبية) .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطها، وعثر بحوزتها على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابها تلك الوقائع وقيامها بإنشاء "3" صفحات وهمية تقوم بإدارتها كذا كشف حساب صادر من أحد البنوك خاص بالمتهمة ومحول علية المبالغ المالية المتحصل عليها.

بمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفت وأقرت بإنفاقها جميع المبالغ التي تحصلت عليها من نشاطها الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة.

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