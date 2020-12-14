الداخلية تضبط تشكيل عصابي لإنتاج وتصنيع مخدر الشابو في الجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

نجح ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي دولي لإنتاج وتصنيع مخدر الشابو في الجيزة، بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 13 مليون جنيه.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أفادت بقيام (6 أشخاص "من بينهم سيدة" أحدهم يحمل جنسية أجنبية - لثلاثة منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في تصنيع مخدر الآيس (الشابو)، وقيامهم بإعداد معمل وتجهيزه بالمواد الكيميائية والخامات اللازمة لتصنيع المخدر، وإنتاجه بكميات كبيرة ، لترويجه على عملائهم بمختلف محافظات الجمهورية متخذين من دائرة مركز منشأة القناطر مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات وتنسيقاً وقطاعي الأمن العام والأمن الوطن ومديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبط إثنين من عناصر التشكيل، وبرفقتهم أحد الأشخاص (يحمل جنسية أجنبية) حال تواجدهم بمصنع تجهيز المخدر – كائن بإحدى الفيلات بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وعثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الآيس وزنت 4,500 كيلو جرام – طبنجة وخزينة وعدد من الطلقات - مبلغ مالي – 4 هواتف محمولة - سيارة).

كما تم ضبط (كميات كبيرة من السلائف والكيماويات والمستحضرات الطبية المستخدمة في تصنيع مخدر الآيس – الأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع) .

كما أسفرت الجهود عن استهداف وضبط عنصر آخر من عناصر التشكيل وبرفقته (شقيقه) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة البساتين وعثر بحوزتهما على (كمية لمخدر الآيس – كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي - 4 هواتف محمولة – 2ميزان).

كما أمكن استهداف وضبط (سيدة ) من عناصر التشكيل حال قيامها بترويج المواد المخدرة على أحد عملائها بدائرة قسم شرطة المعادي، وعثر بحوزتها على (كمية لمخدر الآيس – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة)، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والمواد الكيميائية والخامات المستخدمة في تصنيع مخدر الآيس بمشاركة باقي عناصر التشكيل ، والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، والسلاح الناري بقصد الدفاع ، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

وبلغ ما تم ضبطه من مخدر الآيس (5 كيلو جرام)، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات بحوالي (13,000,00 - ثلاثة عشر مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها .