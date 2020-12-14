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.. وزيرا الصحة والرياضة يعلنان خطة تأمين مونديال اليد

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بالفيديو.. وزيرا الصحة والرياضة يعلنان خطة تأمين مونديال اليد .. وزيرا الصحة والرياضة يعلنان خطة تأمين مونديال اليد

مصراوي Masrawy

03:57 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، جلسة مع أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها يناير المقبل؛ للإعلان عن تفاصيل الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها على المنتخبات المشاركة بالمونديال للوقاية من كورونا، وكذا استعراض الخطة المقدمة من اللجنة المنظمة في هذا الشأن.

وشهدت الجلسة إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة من حيث كيفية تنسيق الحضور الجماهيري، وكذلك الإجراءات المقرر اتباعها قبل وخلال المنافسات.

يشارك فى بطولة لكرة اليد 32 منتخبا، لأول مرة في تاريخ البطولة.

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مصراوي Masrawy

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