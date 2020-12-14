انتحلوا صفة رجال شرطة.. تفاصيل اتهام 12 شخصًا بسرقة شقة "دجال المحلة"

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مصراوي Masrawy

الغربية - مروة شاهين:

تمكنت قوات الأمن في محافظة الغربية من إلقاء القبض على المتهمين بتكوين عصابة، انتحل أفرادها صفة رجال شرطة، واقتحموا شقة "دجال" يدعي قدرته على "العلاج الروحاني" لسرقته.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا بالواقعة، وتمكن القوات، تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث وتوجيهات العميد هيثم الكيلاني رئيس مباحث المديرية، من كشف غموض منزل "استورجي" يدعي أنه "معالج روحاني"، كما يدعي أنه يمتلك قطعًا أثرية في منزله.

وتبين أن سيدتين خضعتا للعلاج عندي المدعي المجني عليه، وقررتا الاستعانة بـ10 متهمين آخرين تزعمهم سائق توكتوك، وانتحلوا صفة ضباط شرطة، وداهموا المنزل وسرقوا 10 آلاف جنيه وهاتف محمول وكمية من المشغولات الذهبية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة واستولوا على الهاتف المحمول فقط، وأرشدوا عن مكانه.

جرى تحرير المحضر اللازم حول تفاصيل الواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات في ملابسات الحادث واتخاذ ما يلزم.