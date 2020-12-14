أخبار عاجلة

مصادرة 17 طن أسمدة زراعية بدون بيانات في الشرقية -
تركيا تسجل 246 وفاة بكورونا في زيادة يومية قياسية -
وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر -
الصحة الاردنية : فحص المصلين قبل دخولهم المساجد يهدف لحمايتهم -
الأردن : 1708 اصابة جديدة بفيروس كورونا -
فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص -
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية -
حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر -
السعودية ترحب بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض -
إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب وفقا لاتفاق الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. فرق مكافحة الجراد تقضي على 40% من أسرابه بالطائف

Print
البيئة والزراعة تحذر من أكله لضرره بسبب المبيدات

شاهد.. فرق مكافحة الجراد تقضي على 40% من أسرابه بالطائف

قضت فرق استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي، ممثلةً في قسم الصحة النباتية، على 40% من سرب كبير من الجراد، مساء أمس، بعد وصوله غرب الطائف "الوسام".

وتابعت "سبق" عمليات فرق المكافحة لملاحقة باقي السرب الذي وصل مركز الهدا، صباح اليوم الإثنين، ونفذت الفرق أعمال الاستكشاف، حيث غير السرب اتجاهه إلى شمال المحافظة "حي رحاب"، ولا تزال الفرق تتابع تحركه تمهيداً لمكافحته مساء اليوم.

ويدعو مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، في حال مشاهدة أي تجمعات للجراد إلى سرعة الإبلاغ عنها، عبر نظام البلاغات الموحد "بلغ" أو من خلال الرقم المخصص: 0530233560.

فيما يحذر المكتب من تناول الجراد، لما يشكله من ضرر على صحة الإنسان جراء المبيدات.

شاهد.. فرق مكافحة الجراد تقضي على 40% من أسرابه بالطائف

شاهد.. فرق مكافحة الجراد تقضي على 40% من أسرابه بالطائف

شاهد.. فرق مكافحة الجراد تقضي على 40% من أسرابه بالطائف

مكافحة الجراد الصحراوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تنفيذ "اتفاق الرياض".. بداية مرحلة جديدة لجهود المملكة لبلوغ الحل السياسي باليمن

تنفيذ "اتفاق الرياض".. بداية مرحلة جديدة لجهود المملكة لبلوغ الحل السياسي باليمن

وكيل "الصحة": عدم التطعيم باللقاح ضد كورونا يعني استمرار الجائحة

وكيل "الصحة": عدم التطعيم باللقاح ضد كورونا يعني استمرار الجائحة

"الحربي": يوم الشرطة العربية مناسبة تذكّرنا بما ننعم به من أمن وأمان

"الحربي": يوم الشرطة العربية مناسبة تذكّرنا بما ننعم به من أمن وأمان

"العثيمين" يشيد باتفاق الرياض وتشكيل حكومة يمنية بها كفاءات سياسية

"العثيمين" يشيد باتفاق الرياض وتشكيل حكومة يمنية بها كفاءات سياسية

شبكة عيون الإخبارية