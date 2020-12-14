مدرسة بالليث تكرم عدداً من الطلاب وأولياء أمورهم

★ ★ ★ ★ ★

عبر الإرشاد الطلابي للمتفوقين في "منصة مدرستي"

أطلقت إحدى مدارس محافظة الليث، مبادرة "تكريمك في بيتك"؛ تشجيعاً للطلاب المتفوقين في "منصة مدرستي"، من حيث الحضور والتفوق الدراسي.

وأطلق مجمع الأمير نايف بن عبدالعزيز، بمركز حفار (80 كلم جنوب محافظة الليث)، مبادرة "تكريمك في بيتك"، من نتاج أفكار قسم الإرشاد الطلابي ولجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة.

وقال رائد النشاط والمنسق الإعلامي لمجمع الأمير نايف، مبارك بن عمر الصمداني، إن فكرة المبادرة انطلقت من قسم الإرشاد الطلابي ولجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة، بقيادة علي العجلاني المرشد الطلابي، بعد ملاحظة تميز عدد كبير من الطلاب في "منصة مدرستي"، وكان واجباً علينا تكريمهم.

وأضاف: نظراً للأوضاع الراهنة بسبب جائحة كورونا، قررنا أن نذهب للطلاب المتفوقين في منازلهم، على أن يتم تكريمهم وتكريم أولياء أمورهم معهم؛ تقديراً لما قدموه في متابعة أبنائهم.

وتابع: تم تقسيم العمل إلى مجموعات، على أن تذهب كل مجموعة لتكريم عدد معين من الطلاب في منطقة معينة، حيث هناك طلاب في محافظة جدة، وآخرون بمحافظة الليث، يتوزعون في قرى سلم الزواهر وحفار وعسيلة.

وقال "الصمداني": بدأنا بطلاب المرحلة الثانوية وعددهم 35 طالبا، وفي المرحلة الثانية سيكون التكريم لطلاب المرحلة المتوسطة.

وأكد "الصمداني" أن هذه المبادرة لم تكن تنجح لولا دعم قائد المدرسة، علي بن عبدالله العلوي، الذي يدعم جميع المبادرات التي تقدمها المدرسة، وتصب في خدمة أبنائنا الطلاب.

محافظة الليث منصة مدرستي