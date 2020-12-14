أخبار عاجلة

مصادرة 17 طن أسمدة زراعية بدون بيانات في الشرقية -
تركيا تسجل 246 وفاة بكورونا في زيادة يومية قياسية -
وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر -
الصحة الاردنية : فحص المصلين قبل دخولهم المساجد يهدف لحمايتهم -
الأردن : 1708 اصابة جديدة بفيروس كورونا -
فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص -
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية -
حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر -
السعودية ترحب بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض -
إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب وفقا لاتفاق الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الوهيبي" يبحث سبل دعم التعاون المشترك مع مسؤول بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين

Print
"الوهيبي" يبحث سبل دعم التعاون المشترك مع مسؤول بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين "الوهيبي" يبحث سبل دعم التعاون المشترك مع مسؤول بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين
استعراض جهود الندوة وبرامجها التنموية وإسهاماتها في خدمة المجتمع الإنساني

التقى الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي اليوم مسؤول الشراكات والعمل الخيري بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين طالب سلهب .

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض جهود الندوة وبرامجها التنموية وإسهاماتها في خدمة المجتمع الإنساني.

وثمن طالب سهلب جهود الندوة العالمية في مختلف الميادين الخيرية والتنموية التي تؤكد حضورها العالمي وإسهاماتها في خدمة الإنسانية .الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تنفيذ "اتفاق الرياض".. بداية مرحلة جديدة لجهود المملكة لبلوغ الحل السياسي باليمن

تنفيذ "اتفاق الرياض".. بداية مرحلة جديدة لجهود المملكة لبلوغ الحل السياسي باليمن

وكيل "الصحة": عدم التطعيم باللقاح ضد كورونا يعني استمرار الجائحة

وكيل "الصحة": عدم التطعيم باللقاح ضد كورونا يعني استمرار الجائحة

"الحربي": يوم الشرطة العربية مناسبة تذكّرنا بما ننعم به من أمن وأمان

"الحربي": يوم الشرطة العربية مناسبة تذكّرنا بما ننعم به من أمن وأمان

"العثيمين" يشيد باتفاق الرياض وتشكيل حكومة يمنية بها كفاءات سياسية

"العثيمين" يشيد باتفاق الرياض وتشكيل حكومة يمنية بها كفاءات سياسية

شبكة عيون الإخبارية